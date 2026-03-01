Der Südwesten von oben
Folge 2: Bahnhöfe
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Diese Folge blickt hinter die Kulissen großer und kleiner Bahnhöfe, zeigt die täglichen Nöte und die kleinen Freuden - Ausschnitte aus der manchmal seltsamen Realität von Menschen, die sich dem Bahnhofsbetrieb verschrieben haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Südwesten von oben
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6