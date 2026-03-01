Der Südwesten von oben
Folge 3: Universitäten
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Deutschland hat sieben Top-Unis im Rang von Oxford und Harvard. Drei davon liegen im Südwesten: Freiburg, Heidelberg, Tübingen. Historische Uni-Gebäude prägen das Stadtbild, eine internationale Studentenschar verbreitet urbanes Flair.
