Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Zizi, Suki und Raffa

sixxStaffel 6Folge 2vom 08.09.2024
Zizi, Suki und Raffa

Zizi, Suki und RaffaJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 2: Zizi, Suki und Raffa

46 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Dr. Fitzgerald steht eine komplizierte Operation bevor: Die Knochen des fünf Monate alten Welpen Suki wachsen unterschiedlich schnell, weswegen seine Vorderbeine Verformungen aufweisen. Auch der elfjährige Labrador Raffa hat konstante Schmerzen in den Beinen. Doch Noel ist sich nicht sicher, ob er den betagten Hund den Strapazen eines operativen Eingriffs aussetzen soll. Und Dackel Zizi verliert über Nacht die Kontrolle über zwei seiner Gliedmaßen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen