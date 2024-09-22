Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Merida, Elmo und Brodie

sixxStaffel 6Folge 6vom 22.09.2024
Merida, Elmo und Brodie

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 6: Merida, Elmo und Brodie

46 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Brodie leidet an einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall im unteren Rücken. Eine OP soll dem Berner Sennenhund Linderung verschaffen. Doch der Eingriff birgt ebenso Risiken. Außerdem kümmert sich Noel um die sechs Monate alte Merida, die wegen ihrer deformierten Vorderbeine kaum laufen kann.

