Der einjährige Cocker Spaniel Remy benötigt auf beiden Seiten einen Hüftersatz. Während der riskanten Behandlung kommt es zu einer Komplikation, die Dr. Fitzpatrick schnelles Umdenken abverlangt. Außerdem erreicht die Praxis ein Notfall, denn die zweijährige Katze Jazz wurde von einem Auto angefahren. Noel muss umgehend eingreifen, doch es ist unsicher, ob das Tier eine Operation überlebt. Und Dackel Olive kann seine Hinterbeine plötzlich nicht mehr benutzen.
