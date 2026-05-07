Der Winzerkönig (10/13): Die DiagnoseJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 10: Der Winzerkönig (10/13): Die Diagnose
Die Familie Stickler macht sich große Sorgen um Hermine. Nach einem Schwächeanfall wartet sie im Krankenhaus auf eine endgültige Diagnose. In der Zwischenzeit muss sich Thomas auch noch um das Gasthaus kümmern, denn Koch Fabian will aus Liebeskummer um Anna kündigen. Da ist es wenig überraschend, dass Thomas und Claudia neben ihrer Arbeit kaum Zeit füreinander haben. Schweren Herzens beschließen sie, eine Beziehungspause einzulegen. Und während Andrea auf eine rasche Scheidung hofft, wird sie von ihrem Noch-Ehemann, Bürgermeister Georg Plattner, massiv unter Druck gesetzt. Nach einem Gespräch mit Thomas beschließt sie, einen Schlussstrich zu ziehen und macht Georg ein überraschendes Angebot. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/DOR Film/Georg Bodenstein
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