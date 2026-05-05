Der Winzerkönig (8/13): Der AnschlagJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 8: Der Winzerkönig (8/13): Der Anschlag
Georg Plattner löst Jakob Ressler auf ziemlich unsanfte Art als Bürgermeister ab. Wieder im Amt schikaniert er Thomas, wo er nur kann. Andrea will Georg daraufhin nicht mehr schonen und beschließt erneut die Scheidung einzureichen. Sie erwartet einen bitteren Rosenkrieg. Georg kommt eine Information des Gemeindearztes Eibecker, der Andrea mit Jakob Ressler in einer intimen Situation beobachtet haben will, gerade recht. Andreas Koblenz wird zum Intimfeind von Thomas, als dieser bemerken muss, dass der reiche Schnösel hinter Claudia her ist. Wenigstens mit seinem ungarischen Partner David Legedy hat Thomas alles klären können und somit steht dem gemeinsamen Weinprojekt nichts mehr im Wege. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Frank Hoffmann (Hannes Janeke) Drehbuch: Thomas Baum Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: Georg Bodenstein/DOR Film
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