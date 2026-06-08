Der Winzerkönig (11/13): Die Qual der WahlJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 11: Der Winzerkönig (11/13): Die Qual der Wahl
Wahlkampf in Rust: Thomas Sticklers Schwester Andrea Plattner tritt gegen ihren Ex-Mann Georg um das Amt des Bürgermeisters an. Die Hilfe ihres Bruders lehnt die beliebte, aber politisch ungeübte Apothekerin allerdings ab. Lieber verlässt sie sich auf die Beratung des windigen Spin-Doctors Felix Felsner. Biologin Karin Schwarz hingegen, von Thomas gerade noch wegen ihrer Methoden gegen die Stechmücken heftig kritisiert, interessiert sich für seine Arbeit und hilft bei der Weinlese - die beiden kommen sich auch persönlich näher. Thomas entdeckt gerade noch rechtzeitig, dass Georg auch bei Spin-Doctor Felsner seine Hand im Spiel hat. Er kann Andrea beweisen, dass sie übel hintergangen wurde. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Nina Blum (Hedwig Prinz) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Achim Schelhas (Paul Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Wanda Worch (Kerstin) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Mercedes Echerer (Dr. Karin Schwarz) Peter Fröhlich (Moritz Gärtner) Holger Schober (Michael Filzmoser) Nike van der Let (Alexandra Kainz) Christian Dolezal (Felix Felsner) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Baum, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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