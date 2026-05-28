Der Winzerkönig (6/13): Ende und AnfangJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 6: Der Winzerkönig (6/13): Ende und Anfang
Claudias Beerdigung. Thomas hat sich noch nie so einsam gefühlt. Gerade noch rechtzeitig aus Australien angekommen, kann Tochter Anna ihren Vater vor dem offenen Grab in die Arme schließen. Sie ist ihm Trost in den schwersten Tagen seines Lebens. Sohn Paul gibt sich die Schuld am Unfall. Thomas versucht ihm dies auszureden. Mit wenig Erfolg. Georg Plattner macht sich freundschaftlich an Paul heran, verspricht ihm jegliche Hilfe. Nicht ohne Hintergedanken, die seinem miesen Charakter entsprechen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Nina Blum (Hedwig Prinz) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Emily Cox (Anna Stickler) Wolfram Berger (Martin Strasser) Barbara Gassner (Gemeinderätin) Gerhard Liebmann (Taxifahrer) Denz Raunig (Helfer) Regie: Michi Riebl Buch: Thomas Baum und Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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