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Der Winzerkönig Staffel 3

Der Winzerkönig (5/13): Die Krise

ORF2Staffel 1Folge 5vom 27.05.2026
Der Winzerkönig (5/13): Die Krise

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Der Winzerkönig Staffel 3

Folge 5: Der Winzerkönig (5/13): Die Krise

43 Min.Folge vom 27.05.2026

Nach dem schrecklichen Autounfall liegt Claudia im Koma. Thomas verdächtigt den behandelnden Arzt einer unzureichenden Behandlung. Georg Plattners Intrigen haben Bürgermeister Ressler an den Rand des Ruins gebracht. Georg sieht sich schon bald wieder auf dem Bürgermeistersessel. Der Gehirnspezialist aus Berlin, Dr. Winkler, bestätigt den kritischen Zustand von Claudia. Ein riskanter Eingriff soll die Gehirnblutung stoppen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Nina Blum (Hedwig Prinz) Alexander Pschill (Dr. Klaus Rieder) Heribert Sasse (Gernot Seibel) Carl Achleitner (Norbert Seifried) Kai Maertens (Dr. Matthias Winkler) Peter Janisch (Veteran) Louis Strasser (Veteran) Regie: Michi Riebl Buch: Thomas Baum, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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