Derrick

KultKrimiStaffel 12Folge 1
Folge 1: Die Stimme

60 Min.Ab 12

Vor dem ersten Mordanschlag wurde Dr. Lippert telefonisch von einer jugendlichen Frau mit angenehmer Stimme gewarnt. Ebenso vor dem zweiten Anschlag. Die Polizei installiert eine Fangschaltung, doch zu aller Erstaunen macht Lippert keinen Gebrauch davon.

