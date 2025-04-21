Derrick
Folge 14: Mozart und der Tod
59 Min.Ab 12
Auf dem Heimweg von einer Unterrichtsstunde zur U-Bahn wird die 17jährige Geigerin Marion Scholz überfallen und vergewaltigt; ihren Freund, den Musiklehrer Justus Roth, schlagen die Betrunkenen zusammen. Derrick vermutet Zusammenhänge mit einem anderen ungeklärten Vergewaltigungsfall mit Todesfolge. Eine Gegenüberstellung mit Verdächtigen bleibt ohne Ergebnis. Die wirklichen Täter schüchtern unterdessen Justus Roth ein. Die massive Drohung zeigt Wirkung.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises