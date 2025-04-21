Derrick
Folge 4: Die Mordsache Druse
60 Min.Ab 12
3.00 Uhr nachts. In einer Telefonzelle wird der Fotograf Bernd Druse erstochen aufgefunden. Doch die Ermittlungen ergeben, daß er nicht hier, sondern in seinem Auto ermordet wurde. Blutspuren am Hörer beweisen: Druse hat kurz vor seinem Tod noch telefoniert. Aber mit wem? Das ist die für Derrick die alles entscheidende Frage. Bernd Druses Freundin, die 25jährige rauschgiftsüchtige Modedesignerin Lore Hauk, leugnet zunächst ab, angerufen worden zu sein.
Derrick
