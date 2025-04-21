Derrick
Folge 8: Der zweite Mord
59 Min.Ab 12
Für den Notarzt gibt es auf dem Parkplatz nichts mehr zu tun: Der Mann ist tot. Derrick findet einen Ausweis bei ihm, der auf den Namen Hans Seelmann lautet. In Seelmanns Wohnung trifft die Kripo auf die soeben aus der Haft entlassene Ursula Kieler, die zugibt, den Notarztwagen gerufen zu haben.
