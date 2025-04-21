Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Der zweite Mord

KultKrimiStaffel 12Folge 8
Der zweite Mord

Der zweite MordJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 8: Der zweite Mord

59 Min.Ab 12

Für den Notarzt gibt es auf dem Parkplatz nichts mehr zu tun: Der Mann ist tot. Derrick findet einen Ausweis bei ihm, der auf den Namen Hans Seelmann lautet. In Seelmanns Wohnung trifft die Kripo auf die soeben aus der Haft entlassene Ursula Kieler, die zugibt, den Notarztwagen gerufen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen