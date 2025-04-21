Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

KultKrimiStaffel 14Folge 7
Folge 7: Störungen in der Lust zu leben

59 Min.Ab 12

Erich Dustler will sein Lokal nicht verkaufen und wird von dem Killer Kinser ermordet. Als der Täter aus der Kneipe flieht, rennt er fast eine Passantin um. Es ist seine frühere Freundin Magda Kordes. Sie verliebt sich erneut, deckt ihn vor der Polizei.

