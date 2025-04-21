Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Mord im Treppenhaus

Staffel 14Folge 14
Mord im Treppenhaus

Derrick

Folge 14: Mord im Treppenhaus

60 Min.Ab 12

Im Treppenhaus eines Hochhauses entdeckt ein junges Liebespaar eine tote Frau - allem Anschein nach wurde sie ermordet. Sie bewohnte, so ergeben Derricks Nachforschungen, zusammen mit ihrem Ehemann eines der Appartements und war in einem Hotel beschäftigt. Ihren Sohn Martin, der außerhalb Münchens ein Schulinternat besucht, trifft die Nachricht besonders hart. Erste Hinweise auf den Mörder erhofft sich die Polizei vom Notizbuch der Toten, in dem eine Reihe männlicher Bekannter aufgeführt sind.

