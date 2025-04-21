Derrick
Folge 9: Der Schrei
59 Min.Ab 12
Der Gewaltverbrecher Krüger hat mit einem Komplizen bei einem Hauseinbruch einen Menschen getötet. Dennoch wird er vorzeitig aus dem Knast entlassen. Für Derrick ist der Fall nicht abgeschlossen, denn Krüger hat den Namen des Mannes, der flüchten konnte, nie verraten. Wird er in Freiheit sein Schweigen brechen?
Derrick
