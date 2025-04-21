Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Reise nach München

KultKrimiStaffel 14Folge 12
Folge 12: Die Reise nach München

59 Min.Ab 12

Der arbeitslose Hugo Sassner hält sich in München auf, weil er hofft, dort eine Anstellung zu finden. In der Nacht wird Sassner in seiner Pension Zeuge eines Mordes an einer Prostituierten. Sassner ist bereit, vor der Polizei zu schweigen, stellt aber eine Bedingung.

