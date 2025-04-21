Derrick
Folge 10: Eine Endstation
58 Min.Ab 12
Firmenchef Konrad Schreiber findet den erschossenen Pförtner in seinem Wagen, den er kurze Zeit vorher gebeten hatte, sein Auto vom Parkplatz zu holen. Derrick hat den Verdacht, daß nicht der Pförtner sondern Schreiber getötet werden sollte und teilt ihm dies mit. Daraufhin beschuldigt Schreiber seinen Vater, der sich vermutlich dafür rächen wollte, daß die Familie ihn gegen seinen Willen in einem Altersheim untergebracht hatte. Derrick besucht Robert Schreiber im Seniorenheim. Seine Kinder, klagt der alte Herr, hätten ihn aus der Firma gedrängt. Besteht die Beschuldigung des Sohnes demnach zurecht?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises