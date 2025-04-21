Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Ein Objekt der Begierde

KultKrimiStaffel 16Folge 5
Ein Objekt der Begierde

Ein Objekt der BegierdeJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 5: Ein Objekt der Begierde

58 Min.Ab 12

Derrick und Klein werden von ihrem Kollegen Berger schon erwartet - im Treppenhaus eines Mietshauses. Hier hatte Helene Soost bei ihrer Heimkehr eine schreckliche Entdeckung gemacht. Nach Einschalten der Treppenbeleuchtung sah sie vor sich auf dem Boden liegend jenes Mädchen, das jeder im Hause inzwischen kannte. Denn die 19jährige gehörte zwar nicht zu den Mitbewohnern, aber einmal in der Woche kam sie hierher, um bei dem Studenten Roland Bleiweg Englischunterricht zu nehmen. Nun ist sie tot, und wie Oberinspektor Derrick vermutet, wurde sie in einer der Wohnungen dieses Hauses vergewaltigt.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen