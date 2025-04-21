Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Die Nacht mit Ariane

KultKrimiStaffel 16Folge 4
Die Nacht mit Ariane

Die Nacht mit ArianeJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 4: Die Nacht mit Ariane

58 Min.Ab 12

Wo ist Ariane? Die Geliebte des Bordellchefs Benno Mahler ist seit dessen gewaltsamem Tod verschwunden. Derrick hält sie für die Mörderin - auch wenn Mahlers Bruder Adi beteuert, sie habe keinen Grund für das Verbrechen gehabt. War's also ein Racheakt aus dem Milieu? Derrick läßt eine Fahndung anlaufen.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen