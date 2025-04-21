Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Nachts als sie nach Hause lief

KultKrimiStaffel 16Folge 7
Nachts als sie nach Hause lief

Folge 7: Nachts als sie nach Hause lief

59 Min.Ab 12

Die liebestolle Doris Meissner wurde ermordet. Konnte ihr Ehemann Jakob, ein selbständiger Buchhändler, Hohn und Spott der anderen nicht länger ertragen und beging deswegen einen Mord? Derrick überprüft auch die Alibis der Schwägerin und des Schwagers.

KultKrimi
