Abendfrieden

KultKrimiStaffel 3Folge 12
Folge 12: Abendfrieden

59 Min.Ab 12

Jakob Stanz lässt sich in einem Taxi zu seiner Großtante chauffieren. Nach seiner vagen Erinnerung lebt sie schon seit einigen Jahren in einem Seniorenheim auf dem Lande. Seit seiner Kindheit hatte es zwischen beiden keine persönliche Verbindung gegeben. In der Altenpension bekommt Jakob Stanz seine Tante nicht zu Gesicht – statt dessen lässt er sich zu einem Treffen mit einem jungen Mann in einem Restaurant überreden. Als er ahnungslos die Straße vor dem verabredeten Lokal überquert, wird er von einem Pkw überfahren. Nach den Erkenntnissen von Oberinspektor Derrick spricht alles für einen vorsätzlich ausgeführten Mord.

