Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Ein Hinterhalt

KultKrimiStaffel 3Folge 13
Ein Hinterhalt

Ein HinterhaltJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 13: Ein Hinterhalt

60 Min.Ab 12

Ein tödlicher Autounfall beschäftigt diesmal die Kripo: War es wirklich ein bedauerlicher Unfall oder handelte es sich um einen Anschlag auf das Leben der Ärztin Dr. Marta Schwenn? Denn ihr weißer Wagen war im ganzen Dorf bekannt. Aber am Steuer des Autos saß diesmal nicht die Ärztin, sondern der 18jährige Johannes Bracht, der losgefahren war, um ein dringend benötigtes Medikament zu holen. Auf dem Rückweg prallte der junge Mann dann mit hoher Geschwindigkeit gegen einen quer über der Straße liegenden Baumstamm; jede Hilfe kam zu spät. Oberinspektor Derrick sucht zu ergründen, wer ein Interesse am Tod der Landärztin haben könnte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen