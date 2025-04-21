Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Klavierkonzert

Staffel 3Folge 15
Klavierkonzert

Folge 15: Klavierkonzert

60 Min.Ab 12

Auf dem Gelände eines Altersheimes wird ein Rentner erschossen aufgefunden. Oberinspektor Derrick, der die Ermittlungen sofort aufnimmt, stößt auf einige Ungereimtheiten, die darauf schließen lassen, daß der Mord an einem anderen Ort geschah. Der Pförtner scheint etwas zu verheimlichen, so daß sich die Mordaufklärung – auch für Oberinspektor Derrick – diesmal sehr schwierig gestaltet.

