Derrick

Das sechste Streichholz

KultKrimiStaffel 6Folge 10
Das sechste Streichholz

Folge 10: Das sechste Streichholz

60 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer will Henry Janson von der Diskothek abholen. Er kommt zu spät: kurz vorher wurde der Lokalbesitzer erschossen. Sein Bruder Egon, der gleich nach dem Mord am Tatort erscheint, hat für Derrick schnell einen Verdächtigen zur Hand: Jo Mahler, Discjockey in Jansons Diskothek. Doch Mahler kann für die Tatzeit ein Alibi nachweisen.

Derrick
KultKrimi
