Derrick
Folge 11: Prozente
59 Min.Ab 12
Der Buchhalter des Kreditvermittlers Hollerer wird erschossen. Hollerer und Schlehdorn, ein Kunde, hören die Schüsse aus einem Nebenzimmer. Oberinspektor Derrick, der von den beiden Zeugen nicht mehr erfahren kann, setzt seine Hoffnung auf Frau Schlehdorn, die im Auto vor dem Haus auf ihren Mann gewartet hat. Derrick wird sehr hellhörig, als er erfährt, daß Schlehdorn es für besser hält, wenn seine Frau schweigt. Eine neue Herausforderung für den Münchener Oberinspektor, dem Inspektor Klein wie immer zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises