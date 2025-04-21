Derrick
Folge 12: Der Untermieter
Nach zehn Jahren verbüßter Haft wurde Walter Buschmann heute morgen entlassen. Oberinspektor Derrick, durch seinen pensionierten Exkollegen Leo Kurat von dieser Nachricht überrascht, braucht nicht lange nachzudenken, um sich Einzelheiten des "Falles Buschmann" wieder in Erinnerung zu rufen: nächtlicher Einbruch, ein Toter und eben dieser Walter Buschmann als überführter Alleintäter. Damals zweifelte niemand daran, daß er den Totschlag mit äußerster Brutalität begangen hatte. Viele hielten es sogar für glatten Mord. Doch Tötungsabsichten waren ihm nicht nachzuweisen. Derrick hatte den Fall seinerzeit bearbeitet - zehn Jahre, wie er sich jetzt daran erinnert, liegt das nun zurück.
