Folge 8: Die Schwester
59 Min.Ab 12
Nacht. Einbruch in die Büroräume der Hüttenrausch AG. Der Pförtner wird erschossen. Inspektor Derrick nimmt mit seinem Kollegen Klein die Verfolgung auf. Einen Täter fassen sie, einer wird erschossen, der dritte entkommt in ein Mietshaus. Wo ist er untergeschlüpft? Wer deckt ihn? Fragen, auf die Inspektor Derrick eine Antwort finden muß.
