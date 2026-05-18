Desperate Housewives
Folge 17: Helden
42 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Juanita erwacht aus dem Koma und will sofort Carlos von Gabrielles Untreue erzählen. Auf der Suche nach einem Telefon stürzt sie und stirbt. Carlos möchte ein teures Begräbnis, was Gabrielle wütend macht, denn schließlich sind sie pleite ... Bree hat andere Sorgen: Andrew wurde der Schule verwiesen. Weil sie keine andere Lösung weiß, will Bree ihn in eine Jugendstrafanstalt stecken. Lynette trifft indes eine taube Mutter und lädt deren Familie zum Essen ein - mit fatalen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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