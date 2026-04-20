Desperate Housewives
Folge 19: Einsame Herzen
42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Gabrielle plant, Carlos aus dem Ehebett zu verbannen, wenn er den neuen Ehevertrag nicht zerreißt. Der sperrt ihr daraufhin alle Kreditkarten, doch Gabrielle findet andere Möglichkeiten, sich ihre Wünsche zu erfüllen - sehr zu Carlos' Missfallen. Sophie überrascht ihre Tochter Susan mit neuen Männerbekanntschaften und arrangiert sogar ein Doppeldate, Susan trauert jedoch Mike hinterher. Derweil muss sich Lynette mit ihrer verhassten Nachbarin Mrs. McCluskey herumschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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