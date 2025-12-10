Desperate Housewives
Folge 6: Die List der Frauen
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Gaby ist Feuer und Flamme für ein Angebot von Carlos Patientin Virginia, das sie nicht ablehnen kann - bis sie entdeckt, wieso Virginia Carlos mit auf eine Reise nach Europa nehmen möchte. Lynette vermutet, dass Tom eine Affäre hat. Nachdem sich Jackson von ihr getrennt hat, versucht Susan, ihn mit einer Überraschung zurückzugewinnen ... Mrs. McClusky bittet ihre Schwester Roberta, ihr bei Recherchen um Daves Vergangenheit zu helfen.
Desperate Housewives
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
