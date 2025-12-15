Desperate Housewives
Folge 9: Arme Seelen
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Carlos erfährt, dass ein Knochensplitter auf seine Sehnerven drückt und seine Blindheit bewirkt. Er kann entfernt werden und es besteht die Chance, dass er wieder sehen kann. Für Gabrielle bedeutet das allerdings, dass sie bis zur Operation ihr gutes Aussehen wiedererlangen muss, um Carlos nicht zu enttäuschen. Tom und Lynette haben derweil Angst, dass Porter den Brand gelegt haben könnte, da er kurz zuvor den Besitzer des Clubs bedroht hatte ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
