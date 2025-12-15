Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Arme Seelen

ATV 2Staffel 5Folge 9vom 15.12.2025
Arme Seelen

Arme SeelenJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 9: Arme Seelen

41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Carlos erfährt, dass ein Knochensplitter auf seine Sehnerven drückt und seine Blindheit bewirkt. Er kann entfernt werden und es besteht die Chance, dass er wieder sehen kann. Für Gabrielle bedeutet das allerdings, dass sie bis zur Operation ihr gutes Aussehen wiedererlangen muss, um Carlos nicht zu enttäuschen. Tom und Lynette haben derweil Angst, dass Porter den Brand gelegt haben könnte, da er kurz zuvor den Besitzer des Clubs bedroht hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
ATV 2
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen