Reden ist Silber, Schweigen ist GoldJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 10: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Chuck ist nach einem Unfall seinen schweren Verletzungen erlegen. Gaby macht sich große Sorgen, weil Carlos aus der Entzugsklinik getürmt und nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt ist. Als sie wenig später aus Detective Murphy nähere Informationen zum Unfallhergang herauskitzeln will, erfährt sie, dass Chuck vorsätzlich überfahren worden sei. Die Freundinnen sich sicher, dass es jemand gewesen sein muss, der über Alejandros Tod Bescheid weiß ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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