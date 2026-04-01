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Desperate Housewives

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

ATV 2Staffel 8Folge 10vom 01.04.2026
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

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Desperate Housewives

Folge 10: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Chuck ist nach einem Unfall seinen schweren Verletzungen erlegen. Gaby macht sich große Sorgen, weil Carlos aus der Entzugsklinik getürmt und nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt ist. Als sie wenig später aus Detective Murphy nähere Informationen zum Unfallhergang herauskitzeln will, erfährt sie, dass Chuck vorsätzlich überfahren worden sei. Die Freundinnen sich sicher, dass es jemand gewesen sein muss, der über Alejandros Tod Bescheid weiß ...

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