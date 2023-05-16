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Desperate Housewives

Bilder einer Ausstellung

ATV 2Staffel 8Folge 8vom 16.05.2023
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Desperate Housewives

Folge 8: Bilder einer Ausstellung

42 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

Bree steckt in der Klemme: Chuck vermutet, dass Bree etwas mit Alejandros Verschwinden zu tun hat. Er versucht mit subtilen Methoden, Bree unter Druck zu setzen. Indessen steht auch Carlos mit dem Rücken zur Wand, denn er bekommt sein Alkoholproblem nicht in den Griff. Um den Verlust eines Millionengeschäfts abzuwenden, springt Gaby für ihren Mann ein - mit schicksalhaften Folgen. Lynettes 22. Hochzeitstag steht bevor: Sie beschließt, ihre Ehe zu retten und schmiedet einen Plan.

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