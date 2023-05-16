Bilder einer AusstellungJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 8: Bilder einer Ausstellung
42 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12
Bree steckt in der Klemme: Chuck vermutet, dass Bree etwas mit Alejandros Verschwinden zu tun hat. Er versucht mit subtilen Methoden, Bree unter Druck zu setzen. Indessen steht auch Carlos mit dem Rücken zur Wand, denn er bekommt sein Alkoholproblem nicht in den Griff. Um den Verlust eines Millionengeschäfts abzuwenden, springt Gaby für ihren Mann ein - mit schicksalhaften Folgen. Lynettes 22. Hochzeitstag steht bevor: Sie beschließt, ihre Ehe zu retten und schmiedet einen Plan.
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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