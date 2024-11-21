Zum Inhalt springenBarrierefrei
Destination X

Geheime Absprachen

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 21.11.2024
Folge 3: Geheime Absprachen

101 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Nachdem Leyla Lahouar es bereits angekündigt hatte, macht sie nun ihre Drohung war: Sie teilt nicht mehr alle Hinweise mit der Gruppe. Stattdessen führt sie ihre Mitstreiter:innen hinters Licht! Aber auch mit Erfolg? Ein gewonnenes Spiel bringt drei Teilnehmer:innen den entscheidenden Hinweis! Wenn er doch nur nicht so kompliziert zu deuten wäre...

