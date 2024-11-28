Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leyla kurz vorm Nervenzusammenbruch

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 28.11.2024
Folge 4: Leyla kurz vorm Nervenzusammenbruch

104 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Eine besondere Challenge erwartet die Kandidat:innen: Bei einem Spiel können sie sich eine Nacht in einer luxuriösen Unterkunft erkämpfen. Doch das ist noch nicht alles... Für die Gewinner:innen gibt es sogar die einmalige Chance, die Reiseroute des Busses zu sehen! Auf Leyla wartet währenddessen ihr größter Albtraum...

Destination X
ProSieben
