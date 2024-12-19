Ein nervenaufreibendes FinaleJetzt kostenlos streamen
Destination X
Folge 7: Ein nervenaufreibendes Finale
92 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 6
Nur noch zwei Passagiere befinden sich an Board des X-Busses auf der Reise zur geheimen "Destination X": Reality-Sternchen Hanna Sökeland und Kunstturner Philipp Boy! Wer von ihnen hat am Ende den richtigen Riecher und gewinnt die 50.000 Euro Preisgeld?
