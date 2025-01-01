Detective Laura Diamond
Folge 22: Laura und die High-Tech-Waffe
42 Min.Ab 12
Jake kommt mit einer schweren Schussverletzung ins Krankenhaus. Als Laura davon erfährt, stürmt sie sofort in die Klinik und ist entschlossen zu bleiben, bis Jack aus dem OP kommt. Allerdings hält es sie nicht lange auf ihrem Stuhl: Sie fährt auf den koreanischen Markt, um den Mann zu finden, der auf Jack geschossen hat. Bei den Recherchen, die sie und Meredith durchführen, kommen einige Ungereimtheiten zutage.
Detective Laura Diamond
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
