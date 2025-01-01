Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und der Juwelenraub

WarnerStaffel 1Folge 20
Laura und der Juwelenraub

Laura und der JuwelenraubJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 20: Laura und der Juwelenraub

41 Min.Ab 12

Alles sieht nach Selbstmord aus: Zack Hill sprang von einer Brücke und krachte auf die Motorhaube eines darunter stehenden Autos. Seine Verletzungen geben Reynaldo allerdings zu denken, denn sie passen nicht zu einem Sturz aus solcher Höhe. Außerdem hatte der Tote Kokain im Blut, und auf seinen Schuhen fand sich fluoreszierende Körperfarbe. Ihre Ermittlungen führen Laura und Frankie in die Technoszene - und auf die Spur einer Räuberbande.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen