Detective Laura Diamond
Folge 13: Laura und der Serienmörder
41 Min.Ab 12
Es ist einen Tag vor Valentinstag, und Paul Henshaw wird erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Offenbar hatte er ein Date - doch von der Frau fehlt jede Spur. Vieles deutet darauf hin, dass der Valentinstags-Mörder nach über 20 Jahren wieder zugeschlagen hat: Er tötete die Männer und verschleppte die Frauen. Deren Leichen deponierte er am 14. Februar um Mitternacht im Central Park. Doch der Täter wurde bei einem Einsatz erschossen. Hat Laura es mit einem Nachahmer zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen