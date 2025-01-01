Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und der geheimnisvolle Anruf

WarnerStaffel 2Folge 15
Laura und der geheimnisvolle Anruf

Laura und der geheimnisvolle AnrufJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 15: Laura und der geheimnisvolle Anruf

42 Min.Ab 12

Ein Mann, der im winterlichen New York vor seinem Killer flüchtet, spricht Laura auf die Mailbox. Es gelingt ihr, den Anrufer ausfindig zu machen - doch der ist bereits tot. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Ian Gendry, den Freund von Lauras flatterhafter Halbschwester Lucy. Wie sich herausstellt, stecken Lucy und Ian knietief im Handel mit Schwarzmarkt-Medikamenten, der von dem skrupellosen Jimmy Chun koordiniert wird ...

