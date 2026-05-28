Detektiv Conan
Folge vom 28.05.2026: Der Baron der Nacht (1)
23 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Conan, Ran und Kogoro bekommen von Professor Agasa einen Wochenendaufenthalt in einem Hotel in Izu geschenkt. An der Rezeption erfahren die Jungs allerdings, dass der Urlaub wohl nur zur Hälfte bezahlt ist. Für den restlichen Anteil gibt es ein Gewinnspiel: Wer es schafft, den Veranstalter der Tour herauszufinden, bekommt den gesamten Aufenthalt finanziert. Als die Jungs dann eine mysteriöse Diskette finden, wird es spannend ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment