Detektiv Conan
Folge vom 05.06.2026: Jinnai der Todesengel
24 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Conan, Ran und Kogoro sehen sich den Film "Todesengel Jinnai" an. Auch der Schauspieler Hayato Nanjo, der den Jinnai verkörpert, sitzt unter den Zuschauern. Als die Vorführung beendet ist, zeigt Hayatos Ehefrau Kogoro einen an Hayato adressierten Drohbrief, der mit "Jinnai" unterzeichnet ist ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment