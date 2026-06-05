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Detektiv Conan

Jinnai der Todesengel

ProSieben MAXXFolge vom 05.06.2026
Jinnai der Todesengel

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Detektiv Conan

Folge vom 05.06.2026: Jinnai der Todesengel

24 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Conan, Ran und Kogoro sehen sich den Film "Todesengel Jinnai" an. Auch der Schauspieler Hayato Nanjo, der den Jinnai verkörpert, sitzt unter den Zuschauern. Als die Vorführung beendet ist, zeigt Hayatos Ehefrau Kogoro einen an Hayato adressierten Drohbrief, der mit "Jinnai" unterzeichnet ist ...

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