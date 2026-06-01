Detektiv Conan
Folge vom 01.06.2026: Der Baron der Nacht (2)
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Während ihres Wochenendaufenthalts in Izu suchen Conan, Ran und Kogoro für ein Gewinnspiel nach dem Veranstalter der "Izu-Tour". Während des Aufenthalts vor Ort verkleidet sich der Veranstalter immer mal wieder als "Baron der Nacht", eine Romanfigur von Yusaku Kudo, und der muss unter den anderen Teilnehmern gefunden werden. Doch dann passieren viele seltsame Dinge, und Conan und seine Jungs müssen unter Druck herausfinden, wer hinter der Maske steckt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment