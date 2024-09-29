Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands größte Geheimnisse

Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte Geheimnisse

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 29.09.2024
Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte Geheimnisse

Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 1: Rätselhafte Tauchgänge in Niedersachsen: Deutschlands größte Geheimnisse

87 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Warum muss ein Briefträger in Niedersachsen jede Woche ins kalte Wasser springen? Welcher traurige Rekord machte eine Katze zur Kultfigur unter Seefahrenden? Warum sollte man ein Denkmal in Brandenburg nie ohne Landkarte besuchen? Wieso geht es nicht nur in Bremen tierisch musikalisch zu. Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands größte Geheimnisse
Kabel Eins
Deutschlands größte Geheimnisse

Deutschlands größte Geheimnisse

Alle 2 Staffeln und Folgen