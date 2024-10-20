Übersinnliche Erscheinungen und weitere faszinierende GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Übersinnliche Erscheinungen und weitere faszinierende Geheimnisse
88 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Auf welcher französischen Urlaubsinsel isst man besonders gern Spätzle und Maultauschen? Warum sorgt eine ehemalige Bahnstrecke für komplizierte Grenzverhältnisse? Welche amerikanische Ikone fußt mit beiden Beinen auf deutschem Boden? Die Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse kommen. Darunter Rainer Calmund, Reality-TV-Star Cora Schumacher und Fußballweltmeister Pierre Littbarski.
