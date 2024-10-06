Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 2: Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!
90 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 6
Weshalb wünscht man sich in der Münchner Uni nicht nur an Silvester einen guten Rutsch? Welches deutsche Geheimnis hütet ein französisches Luxuslabel, dessen Taschen weltweit heiß begehrt sind? Die Show beschäftigt sich mit all den Fragen und präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten.
