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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 55vom 22.04.2026
Ein Mordsgeschäft

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Diagnose: Mord

Folge 55: Ein Mordsgeschäft

47 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Der Psychotherapeut Dr. Ronald Trent hat Probleme mit einem Kredithai. Er fasst daraufhin einen teuflischen Plan: Er ermordet Marsha McArthur, die Bilanzenprüferin des Community General, die Dr. Mark Sloan ziemlich auf die Nerven geht.

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