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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 57vom 23.04.2026
Ein Buch bringt Mord

Ein Buch bringt MordJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 57: Ein Buch bringt Mord

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Melissa ist eine alte Bekannte von Dr. Sloan. Zusammen mit den Frauen Shawna und Carrie hat sie ein Aufsehen erregendes Buch geschrieben. Das Werk ist eine Sammlung sexueller Abenteuer von prominenten Zeitgenossen. Während eines Radio-Interviews, zu dem Shawna nicht erscheint, spielt ein Anrufer ein Band vor: Im Hintergrund ist zu hören, wie Shawna offensichtlich ermordet wird. Und auch Carrie findet auf mysteriöse Weise den Tod. Melissa gerät unter Mordverdacht ...

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